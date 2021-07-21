В охранной зоне Шершней в Челябинске построят элитный дом

Многоэтажка появится рядом с пляжем поселка АМЗ

Строительная компания «Икар» планирует возвести в районе поселка АМЗ семиэтажный элитный дом. Здание будет располагаться примерно в 200 метрах от берега Шершневского водохранилища. Мэрия выдала застройщику разрешение. Компания выкупила земельные участки в собственность. Документы на прошлой неделе опубликовали на сайте мэрии. Отмечается, что объект будет размещен в санитарной зоне водоема. К реализации проекта приступят уже в августе.

Как сообщили в пресс-службе строительной компании «Икар», дом будет единственным многоэтажным жилым зданием в Челябинске, которое располагается так близко к воде. Проект получил название The One. Его позиционируют как «клубный дом». Помимо квартир, там будет спа-комплекс, ресторан, залы для йоги и занятий на тренажерах. На территории благоустроят прогулочные аллеи, жильцам будет доступна подземная парковка. Площадь застройки составит 7 тыс. кв. метров.

ООО Специализированный застройщик «Строительная компания „Икар“» зарегистрировано в 2018 году в Челябинске. Учредителем этой организации и ряда других строительных и торговых компаний является ООО «Специализированный застройщик „Икар“». В Челябинске «Икар» построил жилые комплексы «Территория» (улица Овчинникова), «Вместе» (улица Дмитрия Неаполитанова), «Восход» (улица 2-я Эльтонская), «Дом на Бажова» (улица Подольская) и «ДомА» (перекресток улиц Колсанова и Омской).

Подробнее о стройке на берегу Шершней читайте в материале Bfm74.ru.