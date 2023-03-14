В Челябинской области разоблачили пособника террористов

Мужчина пытался вербовать осужденных прямо в тюрьме

В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области рассказали, как оперативным службам удалось раскрыть деятельность пособника террористов. Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но теперь к этому наказанию добавилось еще одно — за содействие террористической деятельности.

Осужденный Михаил М. отбывал свой срок в местах лишения свободы. Там же путем бесед и различных манипуляций пытался склонить другого осужденного к участию в одной из самых крупных террористических международных организаций. После освобождения из колонии жертва убеждений Михаила должна была отправиться в Турцию для участия в преступной деятельности.

Но замысел вербовщика был раскрыт, и теперь к имеющемуся сроку добавился еще один — за содействие террористической деятельности.

Напомним, что в Челябинске задержали осужденного, который сбежал из колонии-поселения в Тольятти.