В Челябинске задержали заключенного, который сбежал из тольяттинской колонии-поселения

Мужчину этапировали обратно

Сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области вместе с коллегами из Самары смогли отыскать беглеца из колонии-поселения в Тольятти. Теперь за уход из-под надзора ему грозит уголовное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСИН России.

Выяснилось, что 9 марта 29-летний заключенный покинул колонию-поселение. Там он отбывал наказание за кражу. Однако спустя несколько дней мужчину нашли в Челябинске. Преступника этапировали обратно.