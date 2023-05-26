В Челябинской области расширят пункт пропуска на границе с Казахстаном

Только в прошлом году через южноуральский участок госграницы прошли более 3 млн человек

Автомобильный пункт пропуска у границы с Казахстаном «Бугристое», расположенный возле Троицка, будет расширен. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил дважды: в ходе своего обращения к депутатам ЗСО и во время построения в честь грядущего Дня пограничника, передает корреспондент Первого областного информагентства. Решить этот вопрос необходимо из-за планов по расширению трассы А-310 и по причине немалого трафика, проходящего через госграницу.

«Также важным видим развитие и расширение трассы А-310 в направлении на Казахстан. Активно работаем в этой связи с федеральным центром. Уже сейчас ведется работа по расширению пункта пропуска через государственную границу „Бугристое“. Казахстанские коллеги со своей стороны сейчас включают в план расширения пункт пограничного перехода „Кайрак“», — заявил губернатор.

Улучшать инфраструктуру на пограничных пунктах пропуска намерены не только в районе Троицка, но и в других точках, где можно пересечь границу. Поздравляя сотрудников областного погрануправления, Алексей Текслер отметил, что будут создаваться условия как для тех, кто просто проходит через пункт, так и для самих пограничников. Кроме того, губернатор назвал данные по количеству трафика, идущего через региональный участок госграницы: более 3 млн человек и порядка 700 тысяч машин.

Действительно, южноуральцы, посещающие северную часть Казахстана, часто замечают немалые очереди на границе. Так, в сентябре прошлого года в пробке можно было стоять по несколько часов. Сам же пик очередей обычно возникает в выходные. Пограничники выводили в такие дни дополнительных сотрудников, но все же необходима обновленная инфраструктура.

К тому же расширение «Бугристого» имеет экономическое значение: Алексей Текслер на встречах с казахстанскими и китайскими партнерами не раз предлагал пользоваться возможностями торгово-логистического комплекса «Южноуральский». Он расположен вблизи международных транспортных коридоров. Кстати, реакция на эту инициативу уже появилась у президента Казахстана: он предложил пустить грузовые поезда из Челябинска в Иран, для этого в соседней республике проходит реконструкция железнодорожных путей.