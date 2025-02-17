В Челябинской области расширили круг получателей выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства

Теперь деньги положены всем, кто ухаживает за больным человеком

Южноуральцы, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами детства 1‑й группы ежемесячно получают выплату 10 тысяч рублей. Раньше такую сумму платили только родителям, опекунам, попечителям и усыновителям. Все остальные получали более скромную выплату — 1200 рублей. С января 2025 года всех «нянек» уравняли в правах. Теперь все они получают раз в месяц по 10 тысяч рублей.

Об изменении правил начисления выплаты рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимир Шаронов.

— С 2025 года ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства 1‑й группы в размере 10 000 рублей могут получать все граждане: трудоспособные неработающие (или работающие неполный день) родители и опекуны, усыновители и попечители, а также неработающие трудоспособные граждане.

Поэтому еще в прошлом году сотрудники СФР адресно оповестили об изменениях всех получателей, которым ранее была назначена ежемесячная выплата по уходу в размере 1200 рублей. В проактивном формате от них приняты обязательства по осуществлению ухода. С этого года они получают выплату уже в новом, повышенном размере.

— Такое обязательство оформляется один раз или время от времен его необходимо обновлять?

— Оформление обязательства является одним из условий предоставления выплаты. В дальнейшем его необходимо направлять в Отделение СФР по Челябинской области ежегодно.

Например, если обязательство было подано в декабре 2024 года, то предоставить новое необходимо в ноябре 2025 года, если подано в январе 2025 года — следующее подать в декабре 2025 года и так далее.

— Как оформить выплату по уходу за ребенком с инвалидностью или инвалидом 1‑й группы?

— Подать заявление на ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства 1‑й группы можно через портал госуслуг или лично в любой клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области. Выплата назначается с месяца, в котором подано такое заявление.

Отмечу, что родители и опекуны, усыновители и попечители, которые ранее оформили выплату по уходу, продолжат получать ее в прежнем порядке. Для них ничего не изменилось.

— Будет ли индексироваться эта выплата?

— Да, с этого года ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства будет также ежегодно индексироваться с учетом инфляции по итогам прошлого года. С 1 февраля сумма в 10 000 рублей выросла на 9,5%.

Для жителей региона этот размер выплаты дополнительно увеличился на районный коэффициент, который в Челябинской области составляет 1,15, в Озерске и Снежинске — 1,3, в Трехгорном — 1,2.

С 1 февраля 2025 года размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства для жителей Челябинской области — 12 592,50 рубля, для жителей Озерска и Снежинска — 14 235 рублей, для жителей Трехгорного — 13 140 рублей.

Ранее, то есть до 1 февраля 2025 года, выплата по уходу в 10 000 рублей увеличивалась только на районный коэффициент.

— Периоды ухода за детьми с инвалидностью тоже засчитываются в стаж?

— Конечно. Периоды ухода за детьми с инвалидностью, инвалидами с детства 1‑й группы засчитываются ухаживающему гражданину в стаж. Один календарный год ухода дает 1,8 пенсионного коэффициента и один год стажа.

— Может ли работать родитель ребенка с инвалидностью, который получает ежемесячную компенсационную выплату по уходу?

— Да, но если он будет работать на условиях неполного рабочего времени (неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя), в том числе дистанционно или на дому.

Для подтверждения трудовой деятельности в режиме неполного рабочего времени родителю (опекуну, попечителю, усыновителю) необходимо предоставить в Отделение СФР по Челябинской области трудовой договор и справку от работодателя, в которой указаны особые условия и режим труда.

Трудовая деятельность на таких условиях может осуществляться только по трудовому договору. Таким образом, под эти условия не попадают родители, трудоустроенные по договору ГПХ.

Конечно, родитель может трудиться и как самозанятый. Но здесь нужно понимать, что самозанятый (применяющий специальный налоговый режим) не обязан уплачивать страховые взносы в СФР. В то же время самозанятые могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы в СФР.



Именно в случае уплаты взносов самозанятость будет учитываться как период работы.

Соответственно это препятствует получению ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1‑й группы. Компенсационная выплата выплачивается, если ухаживающий гражданин будет самозанятым, но при этом не перечисляет страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

— Повторим еще раз: если родители могут работать, но только неполный день, то все другие категории граждан, которые ухаживают, — не могут?

— Да, верно. Все остальные граждане могут быть только неработающими трудоспособными гражданами. В том числе выплата не поступает, если работать по договору ГПХ.

Самозанятым выплата может быть оформлена в том случае, если не уплачиваются взносы на обязательное пенсионное страхование.

— Сколько жителей региона получают выплату по уходу за детьми с инвалидностью?

— По данным Отделения СФР по Челябинской области, на сегодняшний день получателями компенсационной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, инвалидами с детства 1‑й группы в регионе является 13 795 человек.

— Если у жителей области остались какие-то вопросы, куда можно обратиться?

— В случае если жителям региона необходима личная консультация специалистов Отделения СФР по Челябинской области по вопросам получения выплаты на уход с 2025 года, они могут обратиться в ближайшую клиентскую службу регионального Соцфонда. Адреса, режим работы размещен на официальном сайте СФР. Также для консультирования работает единый контакт-центр — 8 800 100 00 01 (работает круглосуточно).

О новых правилах начисления выплаты по уходу за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами 1‑й группы читайте в отдельном материале.