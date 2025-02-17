В Челябинской области 125 тысяч пенсионеров теперь получают выплату на уход

Компенсация начисляется всем южноуральцам старше 80 лет и инвалидам первой группы

С 2025 года все южноуральцы старше 80 лет и инвалиды первой группы начали получать надбавку к пенсии на уход. Разбираться в деталях нововведения будем вместе с экспертом — исполняющим обязанности управляющего Отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимиром Шароновым.

— Владимир Николаевич, что изменилось с 2025 года?

— До 2025 года выплата на уход назначалась по заявлению того, кто ухаживает за пенсионером. При этом человек должен был предоставить письменное подтверждение от того, за кем ухаживает. Деньги перечислялись вместе с пенсией человеку, за которым идет уход.

С этого года Отделение Социального фонда Челябинской области автоматически устанавливает такую надбавку всем инвалидам первой группы и пенсионерам, достигшим возраста 80 лет. Никаких заявлений писать не нужно. Теперь в Челябинской области компенсацию получают 125 тысяч человек. В январе размер выплаты составлял 1200 рублей. Она приходит вместе с пенсией — страховой или пенсией по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальной.

Повторю: выплата на уход не зависит от продолжительности стажа, заработка или других фактов. Это значит, что все без исключения инвалиды первой группы и пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, с 1 января 2025 года автоматически получают прибавку к пенсии.

— Будет ли эта выплата индексироваться?

— Да, выплата на уход является частью фиксированной выплаты к пенсии и поэтому индексируется, чего не было раньше. С февраля 2025 года с учетом индексации 9,5% выплата составит 1 314 рубля.

— С чем связаны такие кардинальные перемены?

— Мы стремимся сделать порядок получения госуслуг простым и доступным для граждан. Теперь социальная выплата на уход стала более адресной, потому что выплачивается автоматически всем без исключения пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы, независимо от наличия ухаживающего лица.

Очень удобно, что выплата назначается беззаявительно. А еще ее преимущество в том, что прибавка индексируется вместе с пенсией. Новый порядок и проактивное назначение выплаты, конечно, большой плюс.

— Сохраняются ли привилегии для тех, кто ухаживает за пенсионером?

— Да, периоды ухода по-прежнему засчитываются в стаж, а за полный календарный год ухода начисляется пенсионный коэффициент — 1,8.

При этом периоды ухода учитываются в стаж только на основании заявления о корректировке индивидуального лицевого счета от ухаживающего лица. Подать заявление можно на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области.

Спешить не стоит, потому что оформить заявление можно в том числе и после завершения ухода.

Если ухаживающий и пенсионер не проживали вместе, то потребуется письменное подтверждение. Его может подготовить сам пенсионер, а также члены его семьи.

— Что должно быть указано в подтверждении?

— Подтверждение должно содержать информацию, за кем и как долго продолжался уход.

Если получить такое подтверждение невозможно (например, из-за смерти или состояния здоровья получателя), то его могут предоставить родственники. Кроме того, фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены актом обследования, проведенного Отделением СФР по Челябинской области.

— Что делать людям, которые уже ухаживали за кем-то в 2024 году? Им нужно писать какое-то заявление?

— Жителям региона, которым в 2024 году производились компенсационные выплаты, периоды ухода будут автоматически учтены в стаж и отражены на индивидуальном лицевом счете СФР. Информация об этом появится после 1 марта 2025 года.

Заказать выписку из индивидуального лицевого счета можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области или МФЦ.

— Раньше ухаживать за пожилыми людьми и инвалидами первой группы могли только безработные трудоспособные граждане. Что изменилось в правилах с 2025 года?

— С 1 января 2025 года для включения стажа в страховой факт официального трудоустройства значения не имеет.

При оформлении пенсии в будущем и определении ее размера для гражданина будет выбран наиболее выгодный вариант из совпадающих периодов ухода и работы. Таким образом, зачтется либо время работы (стаж и сумма страховых взносов), либо уход (его продолжительность и величина пенсионного коэффициента 1,8 за один год).

Для самозанятых, которые вступили в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивают взносы, при определении размера пенсии будет учтен коэффициент за периоды ухода и одновременно учтены уплаченные страховые взносы.



Ухаживать могут работающие, в том числе по договору ГПХ, самозанятые. При этом время ухода может быть засчитано в страховой стаж, определен пенсионный коэффициент.

Также с этого года увеличен размер ежемесячных выплат по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы для граждан, которые не являются их родителями. Об этом читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.