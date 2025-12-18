В Челябинской области работники ЗАГСов отмечают профессиональный праздник

Ежедневно они регистрируют самые значимые события в жизни людей

Сегодня, 18 декабря, в России чествуют работников органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Именно через них проходят все важные события в жизни людей: заключение брака, рождение ребенка, усыновление, смена фамилии и многие другие. Работники ЗАГСов ежедневно не только регистрируют, но и хранят и обрабатывают огромное количество данных.

«В последние годы услуги органов ЗАГС стали значительно доступнее благодаря внедрению удобных цифровых сервисов, возможности оформить многие документы дистанционно. Но, несмотря на стремительную цифровизацию, человеческий фактор по-прежнему остается ключевым в работе сотрудников», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что работники органов ЗАГС продвигают традиционные ценности крепкого брака, большой семьи и ответственного родительства.

Органы ЗАГС в России начали появляться в 1917 году: 18 декабря был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния». С тех пор все значимые события — брак, рождение, смерть и другие — признавались только в том случае, если они были зарегистрированы ЗАГСом. До этого события учет браков, рождений и смертей вели церковные структуры.

Сейчас сотрудники ЗАГСов во многом идут навстречу молодоженам: регистрируют браки в выходные дни, если на них приходятся красивые даты, а также организовывают регистрацию в самых необычных местах. Одним из таких станет вершина горы Копанец.