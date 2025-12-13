Влюбленные смогут заключить брак на вершине горы Копанец в Челябинской области

Регистрация запланирована на самый романтичный день 2026 года

В Челябинской области влюбленные смогут узаконить свои отношения в День святого Валентина, 14 февраля, на вершине горы Копанец в Кусинском округе. Сотрудники госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области обещают, что это будет самая необычная регистрация 2026 года, и поторапливают всех желающих: заявления будут принимать до 13 января.

«Подготовка уже началась. Организаторы выбрали самую красивую локацию на вершине горы, откуда открывается потрясающий вид на заснеженные красоты Уральских гор»,— рассказали в комитете.

От влюбленных требуется только подать заявление в ЗАГС Кусы — лично или через портал «Госуслуги» и оплатить госпошлину.

В праздничный день кресельный подъемник доставит молодоженов и их гостей к регистратору на самую вершину горы.