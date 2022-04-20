В Челябинской области работает туристический портал с маршрутами по региону

На сайте путешественники смогут найти не только развлечения, но и новости региона

В Челябинской области создали сайт Chel.Travel, где туристы могут найти все маршруты и достопримечательности региона, а также узнать о событиях в области и последние новости, передает журналист ИА «Первое областное».

На сайте представлены несколько разделов, в каждом из которых можно найти туристические маршруты, запланированные в регионе мероприятия и достопримечательности. Например, в разделе «Чем заняться» туристам предлагают выбрать то, что им по душе: фестивали, сплавы по рекам, походы по горам региона, промышленные экскурсии или семейный отдых. В разделе «Что посмотреть» опубликован список достопримечательностей и музеев. В «Событиях» можно узнать точную дату того или другого мероприятия, а также выбрать интересующую сферу, будь то спорт или музыка. А в разделе «Туры» можно найти что-то подходящее, сразу же перейти на сайт оператора и приобрести билеты.

Кроме того, на сайте есть раздел «Туристу», где рассказывается о том, какая в городах Челябинской области погода, где можно приобрести необычные сувениры, вкусно поесть и остановиться, чтобы отдохнуть после утомительных прогулок.

Размещена на сайте и карта региона, на которой отмечены все интересные направления.

«Для туристов есть множество вариантов отдыха. Это походы по национальным паркам „Таганай“, „Зюраткуль“, „Зигальга“; сплавы по рекам Ай, Юрюзань, Уфа; школы яхтинга и дайвинга на озерах Тургояк и Увильды; катание на сапбордах (Увильды, Аргази, Тургояк и другие); экстремальный отдых (роупджампинг и зиплайн на Больших Айских притесах) и многое другое»,— рассказали ИА «Первое областное» в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

Куда отправиться самим южноуральским туристам на майские праздники, читайте в материале ИА «Первое областное».