В Челябинской области птицефабрика загрязняла отходами сельскохозяйственные поля

Прокуратура оштрафовала компанию на 400 тысяч рублей

Челябинская птицефабрика ООО «Уральская мясная компания» получила штраф в размере 400 тысяч рублей за складирование органических отходов на сельскохозяйственных землях. Дело об административном нарушении возбудила областная прокуратура после совместных с управлением Россельхознадзора проверок в июле 2021 года.

«Было установлено, что на земельном участке категории земель „земли сельскохозяйственного назначения“, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства, расположенном в Кунашакском районе, общей площадью около 254 гектара осуществлялось складирование отходов органического происхождения. Данный участок принадлежит на правах собственности ООО „Уральская мясная компания“, город Челябинск, в состав которого входит птицефабрика»,— сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

По результатам проверки было возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв и предотвращению иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель») и выписан штраф в размере 400 тысяч рублей.

ИА «Первое областное» обратилось за комментарием в ООО «Уральская мясная компания», но на момент выхода публикации ответа не последовало.

Напомним, в начале сентября прокуратура оштрафовала ООО «Уральская мясная компания» на 850 тысяч рублей за складирование на сельскохозяйственных землях необеззараженного куриного помета, что привело к массовому скоплению и выплоду мух и многочисленным жалобам местных жителей.