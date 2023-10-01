В Челябинской области проживает более двухсот 100-летних долгожителей

Большая часть из них — женщины

На территории Челябинской области на сегодняшний день проживает более двухсот 100-летних южноуральцев. Больше половины из них — женщины. Об этом сегодня, 1 октября, в Международный день пожилых людей, сообщили в Челябинскстате.

«В Челябинской области проживает 203 долгожителя в возрасте 100 лет и более. Почти все они живут в городах. Женщин-долгожительниц на 60% больше, чем мужчин. Эти люди являются свидетельством стойкости и долголетия, а также примером для молодых поколений»,— сообщили в Челябинскстате.

Всего, по данным ведомства, на Южном Урале проживает 837,3 тысячи пенсионеров — это четверть от всего населения региона.

Также в ведомстве напомнили, что средний размер пенсии по старости в регионе составляет 20 505,1 рублей.

Напомним, ко Дню пожилых людей южноуральским пенсионерам по решению губернатора Алексея Текслера выплачивают по 700 рублей. Деньги приносят или зачисляют вместе с пенсией. Большинство южноуральцев уже получили деньги в сентябре. Те, кто вышел на пенсию в августе или в сентябре, получат выплату после 1 октября.