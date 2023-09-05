В Челябинской области пенсионеры получат по 700 рублей к 1 октября

Губернатор Челябинской области принял решение поддержать всех деньгами

Пенсионеры Челябинской области получат единовременную выплату ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Выплата составит 700 рублей на человека, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Деньги положены тем, кто на 1 октября 2023 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает пенсию. При этом вид пенсии значения не имеет», — уточняют в пресс-службе.

Ожидается, что деньги получат около 860 тысяч человек. Средства будут направлены южноуральцам автоматически, писать заявление никуда не нужно. Единовременная выплата, как и пенсия, придет на банковский счет человека или на почту.

Большинство южноуральцев получат деньги уже в сентябре. И только те, кто вышел на пенсию в августе или в сентябре, дождутся выплаты после 1 октября.

В какой заботе нуждаются люди пенсионного возраста, Первому областному информагентству рассказал главный врач челябинской поликлиники № 8 Дмитрий Прокопьев в отдельном материале.