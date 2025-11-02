В Челябинской области прожиточный минимум составит 17,4 тыс. рублей в 2026 году

Его величина зависит от социально-демографических групп

В 2026 году в Челябинской области прожиточный минимум на душу населения составит 17424 рубля. Для трудоспособного населения он будет чуть выше, для детей и пенсионеров — чуть ниже, следует из постановления правительства Челябинской области.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 18992 рубля, для детей — 16901 рубль, для пенсионеров — 14985 рублей.

Постановление начнет действовать с 1 января 2026 года.

В 2025 году прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 16314 рублей. Для трудоспособного населения он составляет 17782 рубля, для детей — 15825 рублей, для пенсионеров — 14030.

Напомним, с 1 января 2026 года МРОТ вырастет более чем на 20%. Минимальный размер оплаты труда составит 27 тысяч 93 рубля.