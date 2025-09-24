С 1 января 2026 года МРОТ вырастет более чем на 20%

Правительство подготовило корректировки в законодательство

С 1 января 2026 года МРОТ вырастет более чем на 20%. Минимальный размер оплаты труда составит 27 тысяч 93 рубля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Президент подчеркивал, что МРОТ уже превышает прожиточный минимум. И такая индексация будет продолжена. Вопросы роста доходов людей постоянно находятся в центре внимания правительства»,— отметил Михаил Мишустин.

Повышение МРОТ приведет к увеличению заработных плат для 4,5 миллиона человек. Также этот показатель необходим для расчета многих других выплат, в том числе отпускных, больничных и пособий.