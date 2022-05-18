Челябинскую область накроют ливни и грозы

Синоптики предупредили южноуральцев о штормовом ветре и граде

Сегодня, 18 мая, в Челябинской области ожидаются ливни, грозы и град. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах будет штормовой ветер. При этом столбики термометров покажут до +19°C.

В Челябинске сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснением и осадки в виде кратковременного дождя. Возможна гроза. В утренние часы температура воздуха составит около +8°C, днем потеплеет от +16 до +18°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром столбики термометров покажут около +8°C, днем воздух прогреется от +14 до +19°C. Ожидается облачная погода с прояснением, кратковременные дожди, местами до сильных. Также синоптики обещают грозы и град в отдельных районах области. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало штормовое предупреждение и напомнило жителям Южного Урала о том, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под рекламными щитами, деревьями, линиями электропередачи. Также не стоит прятаться около стен домов или на остановках общественного транспорта. Лучше всего укрыться от непогоды в подъезде жилого дома.