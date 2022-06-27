В Челябинской области проходит мозговой штурм для представителей науки и бизнеса

Ведущие вузы и ключевые компании региона разрабатывают дорожную карту для совместной работы

В Челябинске в эти дни обсуждают перспективы развития местной науки и производства. В город приехали специалисты из Московской школы управления Сколково. Они помогут ученым, бизнесу и представителям власти расставить приоритеты в совместной работе. Масштабный мозговой штурм продлится до пятницы. На открытии стратегической сессии «Научно-технологическое развитие Челябинской области» побывали корреспонденты ИА «Первое областное».

На сессию пригласили представителей местной власти, вузов и ключевые компании региона. С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«У нас достаточно мощный передовой регион. У нас сильные вузы, которые участвуют во всех крупнейших федеральных научно-образовательных программах. Наши исследовательские центры являются мощными драйверами, особенно в оборонно-промышленном комплексе. В целом база, основа у нас есть. Вопрос в другом: куда мы идем дальше? Нужно вместе с бизнесом и наукой определить те компетенции, в которых мы сможем стать лидерами федеральной и мировой повестки»,

— заметил Алексей Текслер.

Одной из главных тем стратегической сессии губернатор считает межвузовский кампус , который будет построен в ближайшее десятилетие. Сейчас идет активная работа над проектом. Участники сессии должны решить, какие именно учебные корпуса и лаборатории нам необходимы.

Также Алексей Текслер заметил, что нужно создать условия, чтобы высокобалльники оставались учиться, а потом и работать в родном регионе. Губернатор дал поручение увеличить размер гранта, который выдают молодым ученым Челябинской области на покупку жилья. Сейчас он равен одному миллиону рублей.

Также по видео-конференц-связи к участникам сессии обратились чиновники из Минобра и Минпрома РФ.

Министр образования и науки РФ Андрей Омельчук призвал ученых перезагрузить тематику научных исследований.

«Вчера мы исследовали то, что было интересно ученым. Сегодня мы должны переключиться на то, что интересно реальному производству и бизнесу. Мы должны двигаться в сторону технологического суверенитета, то есть обеспечить себя своими собственными технологиями и двигаться в сторону не импортозамещения, а импортоопережения. Создавать технологии, которые позволяли бы применять свои собственные технологические цепочки и ноу-хау, которых сегодня нет. У исследования должен быть заказчик, который потом будет заниматься внедрением высоких технологий»,

— заявил Андрей Омельчук.

Также министр напомнил, что сейчас государство делает ставку на студенческую науку, выделяя огромные деньги на студенческие стартапы. В этом году Москва получила более двух тысяч заявок, но, увы, от Челябинской области всего 29.

О вовлечении молодых в реальные производственные задачи напомнил также директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский.

«С 2014 года мы создали на базе вузов 76 инжиниринговых центров. Один из них работает в Челябинской области. Наиболее успешными инжиниринговыми центрами всегда были те, которые изначально были нацелены на работу с реальным сектором и понимали его потребности. Важно со студенческой скамьи вовлекать ребят в реальную работу и прививать вкус к профессии, потому что кадровая потребность в реальном секторе по мере его развития будет только расти»,

— отметил Алексей Матушанский.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил надежду, что спустя пять дней область получит дорожную карту с перечислением направлений, а также базовых организаций науки и бизнеса, которые будут заниматься этой работой.

По словам Текслера, власти учтут полученные наработки при составлении бюджета области на следующий год.