Поддержанная президентом идея кешбэка за отдых детей от «Единой России» начнет работать в мае

В Ростуризме представили план и условия программы

Воспользоваться программой кешбэка за отдых детей на российских курортах и в оздоровительных лагерях можно будет уже в 20-х числах мая. С инициативой возвращать родителям часть средств за детский отдых выступила партия «Единая Россия», идея была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.

Ростуризм представил план и условия программы, а также пригласил к участию стационарные лагеря страны. Необходимые нормативные акты проходят последнее согласование.

«Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года (включительно)», — говорится в проекте постановления правительства РФ, разработанном Ростуризмом.

Предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. Путевка должна быть оплачена в период действия программы. С 20-х чисел мая родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и смогут автоматически получать на карточку «Мир» 50 процентов стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей) в течение пяти дней.

К участию приглашены все стационарные лагеря страны. Им необходимо создать отдельную страницу на своем сайте с соответствующими предложениями, подключить ее к интернет-эквайрингу и провести тестовые транзакции. Подробная инструкция уже разослана всем потенциальным участникам. Список партнеров, которые присоединятся к программе, будет опубликован на сайте.

«Сейчас наши лагеря работают над тем, чтобы принять участие в программе и обеспечить доступность летнего отдыха детей. Областной реестр таких организаций уже сформирован. Следующий шаг наших лагерей — стать партнером программы и, выполнив ряд условий, опубликовать свои предложения на федеральном сайте мирпутешествий.рф. Тогда родители смогут воспользоваться кешбэком. Предотвращая вопросы по тем путевкам, которые уже выкуплены: кешбэк за детский летний отдых не имеет обратной силы и не может распространяться на уже выкупленные путевки. Но те, кто планирует отдых детей на июль-август, смогут выкупать путевки в расчете на возврат 50% от ее стоимости», — сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» распространить возврат части стоимости на путевки для детей.