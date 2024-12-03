В Челябинской области продолжится модернизация энергокомплекса

Губернатор Алексей Текслер и гендиректор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников согласовали планы дальнейшего сотрудничества

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с гендиректором ПАО «Россети Урал» Дмитрием Воденниковым по вопросам дальнейшего развития энергетического комплекса Южного Урала. Обсуждались вопросы надежности электроснабжения потребителей, консолидация электросетевых активов, вопросы тарифного регулирования и готовности электросетевого комплекса Челябинской области к прохождению отопительного сезона 2024/2025 года, сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Текслер поздравил Дмитрия Воденникова с назначением на должность руководителя ПАО «Россети Урал», отметив в разговоре важность развитой энергетической инфраструктуры для социальной сферы и жилищного строительства Челябинской области:





«Последние несколько лет мы активно решаем вопросы, связанные с надежным качественным обеспечением потребителей в регионе. Например, в Сосновском районе был определенный энергодефицит мощностей. Мы вместе с вами развиваем как подстанции (в том числе в этом году открывали новую подстанцию), так и занимаемся модернизацией электросетевого хозяйства. В целом мы видим, что показатели растут, наши планы разбиты на несколько лет, и мы сегодня обсудим дальнейшую реализацию этих планов».

Губернатор подчеркнул необходимость продолжения работы по консолидации электросетевых объектов на территории региона:

«Несколько лет назад мы начали активно заниматься консолидацией, потому компания „Россети“, „Россети Урал“ является надежным партнером. За это время многое сделано. Эта работа продолжается».

Как заметил глава региона, все вопросы, связанные с подключением крупных социальных объектов, четко выполняются компанией. Энергетики «Россети Урал» подключили к электросетям компании важные социальные объекты, в том числе регионального и федерального значения. Также глава региона поблагодарил «Россети Урал» за оперативное устранение аварийных ситуаций, даже если речь идет о сетях, не принадлежащих компании.





Глава компании «Россети Урал» Дмитрий Воденников, в свою очередь, отметил, что «Челябэнерго» сегодня одно из крупнейших и стабильно работающих предприятий, получившее статус системообразующей территориальной сетевой организации. В 2024 году челябинский филиал компании направил на выполнение ремонтной программы более 1,8 млрд рублей. Он также подтвердил готовность компании и дальше совместно действовать в интересах жителей и экономики региона.

«Есть конструктивный диалог, есть общее понимание и единый взгляд на реализацию дальнейших планов», — отметил он.