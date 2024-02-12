В Челябинской области продолжается круглосуточная очистка дорог от снега

Сугробы достигли аномальных высот

В Челябинской области продолжается расчистка дорог от снежных переметов. Осадков в регионе не было уже несколько дней, но техника пробивает дороги и ночью. В региональном Миндортрансе рассказали, что вывели 308 единиц спецтехники.

Дороги области в некоторых местах начинают напоминать туннели. На крупных трассах высота снежных отвалов достигает уже больше двух метров. В эти дни техника пробивает сугробы в небольшие населенные пункты.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме. За прошедшие выходные дни было задействовано 308 единиц дорожной техники. Сообщить о сложной или экстренной ситуации на региональных дорогах вы можете по телефону диспетчерской службы Миндортранса 8(351)237-88-92», — пояснили в ведомстве.

Между тем погода пока сыграет на руку подрядчикам и даст возможность ликвидировать последствия снегопадов: в области будет морозно и солнечно.