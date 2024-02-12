В Челябинской области будет морозно и солнечно

В отдельных районах может пройти слабый снег

Сегодня, 12 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах может пройти слабый снег. Сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Утром в Челябинске будет около −20°С, днем отметка на градуснике приблизится к −11°С. Ветер юго-западный, западный 4—9 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В Челябинской области столбики термометров в утренние часы покажут около −24°С, в горах ниже. Днем синоптики прогнозируют от −8 до −13°С, в низинах — до 18°С. Ветер преимущественно западного направления от 4 до 9 метров в секунду. Переменная облачность, существенных осадков не предвидится.