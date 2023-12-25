Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области продлило ограничения движения, введенные ранее на трех автодорогах. Запрет на поездки будет действовать до десяти часов утра 25 декабря, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.
Напомним, ограничения движения введены на автодорогах:
- Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды;
- Кизильское — Бреды — Мариинский — граница с Республикой Казахстан;
- Бреды — Синий Шихан.
Ранее запрет вводили до 8:00 25 декабря.