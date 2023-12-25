В Челябинской области продлили введенные на трех трассах ограничения движения

В отдельных районах по-прежнему идет снег с ледяным дождем

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области продлило ограничения движения, введенные ранее на трех автодорогах. Запрет на поездки будет действовать до десяти часов утра 25 декабря, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, ограничения движения введены на автодорогах:

Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды;

Кизильское — Бреды — Мариинский — граница с Республикой Казахстан;

Бреды — Синий Шихан.

Ранее запрет вводили до 8:00 25 декабря.