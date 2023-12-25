На трех автодорогах в Челябинской области ввели ограничение движения из-за ледяного дождя

Рассказываем, где закрыт проезд

В Челябинской области в связи с сильным ветром и ледяным дождем ввели ограничения движения автомобилей на трех трассах. Действовать они будут до восьми часов утра 25 декабря, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Закрыто движение по автодорогам:

Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды;

Кизильское — Бреды — Мариинский — граница с Республикой Казахстан;

Бреды — Синий Шихан.

«Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий»,— уточнили в ведомстве.

Сегодня в большинстве районов Челябинской области на протяжении всего дня будет идти снег. Водителей просят отказаться от дальних поездок. В случае, если в пути возникли трудности, обратиться за помощью можно по телефону 112.