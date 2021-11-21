Центр Гамалеи заявил о целесообразности двухнедельного перерыва между прививками от ковида и гриппа

Однако ставить их вместе также разрешено

Между прививками от ковида и гриппа оптимально делать двухнедельную паузу. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил в воскресенье, 21 ноября, заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. О ходе встречи сегодня сообщает РИА Новости.

Логунов заявил, что его ученые провели эксперименты по одновременному введению этих вакцин. Исследования показали значительное усиление эффективности вакцины от гриппа.

В то же время центр Гамалеи советует делать двухнедельный перерыв между вакцинацией от ковида и гриппа. Выбор этого интервала связан с первичными воспалительными реакциями, которые за две недели проходят полностью.

Одновременное введение двух вакцин также разрешено.

Между тем Владимир Путин рассказал, что прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт» и готов испытать на себе назальную вакцину от ковида.

