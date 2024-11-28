В Челябинской области приняли закон о развитии креативных индустрий

Правовой акт определяет полномочия региональных органов власти

В Челябинской области приняли закон о развитии креативных индустрий. Теперь регион сможет самостоятельно устанавливать критерии отнесения физлиц, ИП или организаций к субъектам креативных индустрий и выделять приоритетные направления, сообщили в пресс-службе правительства области.

Также Челябинская область может формировать и вести соответствующий реестр. О его создании рассказывал первый заместитель губернатора Иван Куцевляк на Русском экономическом форуме.

«В регионе работает портал креативных индустрий kicho. ru, создана серия обучающих мероприятий и медиапроектов, проведены такие знаковые события, как форум „Российская креативная неделя — Урал“, конференция маркетологов „Завод“, Парижская неделя моды и другие. В регионе развивается киноиндустрия, снимаются знаковые фильмы. С принятием федерального и регионального законов эта работа выходит на новый уровень», — отметил первый заместитель губернатора Иван Куцевляк.

Ранее сообщалось, что эту сферу планируется вывести на еще более системный уровень.