В Челябинской области появятся центры студенческих инициатив

Губернатор поддержал предложение руководителя Движения Первых

На итоговом заседании совета Движения Первых Светлана Буравова напомнила о проектах, в которых участвуют Первые, и подчеркнула, что в их реализации помогают советники директоров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Однако таких специалистов пока нет в коррекционных и малокомплектных школах. Она попросила губернатора оказать содействие в решении этого вопроса.

Кроме того, Светлана Буравова предложила открыть центры студенческих инициатив по аналогии с теми, что уже существуют в школах.

«Согласен, важно, чтобы советники директоров по воспитательной работе, которые помогают Движению развиваться, были в каждой школе. Их надо всячески поддерживать. Что касается создания центров студенческих инициатив, я это поддерживаю, это нужно делать», — заявил Алексей Текслер, поддержав озвученные инициативы.