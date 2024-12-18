Губернатор Челябинской области провел итоговый совет «Движения первых»

На заседании подвели итоги работы регионального отделения за год

В Челябинске состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с «Движением первых», возглавляемое губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что лично оказывает движению всю необходимую поддержку и находится в постоянном контакте с его руководителями. Он призвал всех глав муниципалитетов следовать этому формату взаимодействия.

Алексей Текслер поблагодарил молодых активистов за организацию и активное участие в мероприятиях разного уровня, включая те, что были приурочены к Году семьи, и проведение региональной «Елки желаний».

За год региональная и местные организации движения провели 76 мероприятий. Среди них — «Учебный год с Первыми», «Друг с юга Урала», встреча с победителями конкурса «Дневник Первых» и региональный Фестиваль Первых на селе. Впервые прошли форумы для наставников и Форум школьных и студенческих спортивных клубов. Участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи стало одним из самых ярких событий года.

Светлана Буравова поблагодарила губернатора и ведомства за всестороннюю поддержку движения. Она подробно остановилась на достижениях, включая участие региона в пилотном проекте по патриотическому воспитанию «Династии Героев» и открытие в муниципалитетах советов сообщества семей «Родные-Любимые».

На заседании также выступил заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев, который поделился практикой взаимодействия с движением. Об инициативах и планах Первых рассказала председатель совета Елизавета Пракунина. Корреспондент федеральных новостей «Движения первых» Аксинья Шурыгина поблагодарила губернатора за предоставленную возможность школьникам вести свою медийную деятельность, в том числе в рамках молодежной телепередачи. Первый выпуск состоится 22 декабря на телеканале URAL1.

Об исполнении поручений доложили министр образования и науки Виталий Литке и исполняющий обязанности министра спорта Анна Кодина.