В Челябинской области появится парк по переработке пластика

Новый промышленный объект планируют расположить в Сосновском районе

В Челябинской области в ближайшее время появится промышленный парк по переработке полимеров. Он будет располагаться в Сосновском районе на площадке ООО «Полигон ТБО». Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-тура генеральный директор полигона Александр Трубин.

Планируется запустить несколько цехов, которые будут перерабатывать пластик и в дальнейшем производить конечную продукцию. Это будет полный законченный цикл производства: сортировка — переработка — изготовление.

«Дальнейшее развитие предприятия лежит в векторе минимального захоронения и максимальной переработки. Следующий важный шаг — создание индустриального парка, который объединит предприятия-переработчиков региона. В процессе проектирования находится парк переработки полимеров, который будет расположен рядом с территорией Полигона ТБО и станет первой площадкой вертикально-интегрированного комплекса по глубокой переработке: от сортировки отходов до производства готовой продукции», — прокомментировал гендиректор ООО «Полигон ТБО» Александр Трубин.

В Челябинской области одним из примеров комплексного решения вопроса утилизации ТКО служит ООО «Полигон ТБО». Здесь запущены полноценные мусоросортировочные комплексы, работают цеха по переработке вторсырья, выполняется технологичное захоронение органических отходов.

Сегодня на Полигоне ТБО реализуются одновременно несколько программ по переработке: мусорные пакеты перерабатываются в пластиковые гранулы, из пластиковых бутылок производят хлопья (ПЭТ-флекс), строительные отходы измельчаются в щебень, запущена линия по переработке древесных отходов и производству евродров, производству RDF-топлива, реализуется программа по переработке органических отходов и производства кормового белка и биогумуса.

«Задачи полигона в ближайшее время — это дальнейшее развитие мусоросортировочных комплексов для отсоединения органики от вторички, создание максимального количество площадок, на которых будет вестись переработка мусора. В регионе сегодня необходимо создать большой экотехнопарк, который будет перерабатывать вторсырье в готовую продукцию. Например, из стекла производить стеклотару, из картона — бумагу или салфетки, из пластика — пластиковые трубы или пластиковую плитку. Выстроенная система замкнутого цикла позволит заметно снизить объемы мусора, подлежащего захоронению», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В конце 2020 года Минэкологии региона утвердило новую редакцию документа, определяющего систему обращения с ТКО. В документе обновили список мест накопления ТКО по информации органов местного самоуправления, обязанных вести реестр контейнерных площадок. Были определены перспективы по строительству новых объектов обращения с ТКО, а также эффективность работы таких объектов, исходя из показателей по обработке, утилизации и захоронению мусора, устанавливаемых для регионов.