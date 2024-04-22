Первая часть фасада акцентирует внимание на важности сохранения памяти о воинской доблести и героизме людей, сражавшихся за мир и свободу во время Великой Отечественной войны.
На второй половине изображена девочка, которая читает книгу и вдохновляется миром вокруг себя. Эти граффити символизируют надежду и мирное будущее, которое могут принести знания и образование.
«Жители села выразили благодарность художникам за красочную роспись дома, которая стала настоящим украшением улицы. Такие проекты помогают сохранить и передать следующему поколению историческую память о важных событиях и ценностях», — отметили в администрации.