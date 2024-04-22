В Челябинской области появились граффити в честь Дня Победы

Произведение искусства украшает дом в селе Кунашак

В селе Кунашак на фасаде одного из домов появились два граффити, которые приурочены ко Дню Победы. Их создала Ассоциация художников граффити России, сообщает администрация Кунашакского района.

Первая часть фасада акцентирует внимание на важности сохранения памяти о воинской доблести и героизме людей, сражавшихся за мир и свободу во время Великой Отечественной войны.





На второй половине изображена девочка, которая читает книгу и вдохновляется миром вокруг себя. Эти граффити символизируют надежду и мирное будущее, которое могут принести знания и образование.

«Жители села выразили благодарность художникам за красочную роспись дома, которая стала настоящим украшением улицы. Такие проекты помогают сохранить и передать следующему поколению историческую память о важных событиях и ценностях», — отметили в администрации.