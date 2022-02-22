В Челябинской области построят 14 детсадов в 2022 году

Также планируется построить 22 школы

Во вторник, 22 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с членами регионального правительства и главами муниципальных образований. В регионе запланировано открытие 14 детсадов на 2022 год. Еще одна задача — построить не менее 22 школ.

По словам главы региона, строительство социальной инфраструктуры поможет реализовать задачи нацпроекта по вводу жилья. В Челябинской области в 2022 году необходимо построить 1 млн 700 тыс. квадратных метров жилья.

Отметим, в первом и втором кварталах 2022 года управление капитального строительства администрации Челябинска объявит аукционы на строительство пяти детских садов в трех районах города.