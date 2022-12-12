В Златоусте 40 семей переехали из аварийных домов в новые квартиры

С начала года в городе расселили 38 подлежащих сносу зданий

В Златоусте отметили новоселье 40 семей, ранее проживавших в аварийных домах. Ключи от новых квартир переселенцам вручил глава города Максим Пекарский, сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе мэрии.

Новое жилье златоустовцы получили в десятиэтажке Молодежного квартала. Этот дом был построен по программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

С весны этого года, когда была сдана первая очередь микрорайона, здесь уже проживают 102 семьи переселенцев.

Всего в 2022 году в Златоусте расселили 38 аварийных домов блокированной застройки. Отдельные квартиры получили в том числе семьи, которые ранее занимали комнаты в коммуналках.

Глава города Максим Пекарский отметил, что в этом году город полностью выполнил задачу по переселению из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что Челябинская область дополнительно получит из Фонда развития территорий 182,66 млн рублей на компенсацию затрат в рамках реализации госпрограммы по расселению ветхо-аварийного жилого фонда.