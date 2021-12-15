В Челябинской области поселок топит водой почти неделю

Администрация Нагайбакского района занимается поисками техники, чтобы устранить аварию

Жители поселка Северный в Нагайбакском районе сообщают о крупной аварии на сетях, из-за которой их топит водой шестой день. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте». В районной администрации ИА «Первое областное» подтвердили информацию о порыве и рассказали, что предпринимают для ее устранения.

«С 10 декабря в соцсетях жители жаловались на то, что их топит питьевой водой. Администрация района пояснила, что авария по всей видимости произошла из-за того, что кем-то было увеличено давление на водопроводных сетях. Теперь же устранить аварию не так просто, так как для этого нужна специальная техника, которой нет у созданного недавно ЖКХ», — рассказали жители поселка Северный.

На место порыва приезжала бригада, проводила работы, но вода, по словам жителей, так и продолжает бежать по улицам поселка.

«Действительно, в поселке Северном несколько дней устраняется авария на водопроводе. В выходные один из прорывов был устранен, но затем образовались новые. В данное время администрация района занимается поисками техники для устранения аварии. Пока воду на этой улице перекрыли, а для снабжения жителей водой открыли близлежащую колонку. В ближайшее время авария будет устранена», — ответили ИА «Первое областное» в администрации Нагайбакского района.

В 2022 году планируется включить этот участок сетей в проект по программе инициативного бюджетирования, так как требуется замена прогнивших труб, добавили в районной администрации.

Накануне жители копейского поселка Потанино также пожаловались на частые коммунальные аварии. Они рассказали сразу о нескольких проблемах: отключении электроэнергии и водоснабжения, отсутствии освещения и редких рейсах общественного транспорта.