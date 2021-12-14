Жители копейского поселка пожаловались на частые коммунальные аварии

Кроме того, у людей накопились проблемы с освещением и благоустройством

Жители копейского поселка Потанино пожаловались на благоустройство, ЖКХ и электроснабжение. Они рассказали, что в поселке столкнулись с отключением электроэнергии, проблемами с водоснабжением, отсутствием освещения и редкими рейсами общественного транспорта. Мэрия готовит ответ на многолетние проблемы.

Жительница поселка Зоя Богданова написала в редакцию информагентства «Первое областное» о проблемах, которые в поселке копятся и не решаются.

«На сегодняшний день существует несколько проблем. Первая — проблема с электричеством, двое суток сидели без света, теперь это частое явление. Вторая — проблема с водоснабжением, пятые сутки идет вода. К кому только не обращались. Третья проблема — это освещение. Точнее, его отсутствие. 20 лет живем в поселке, и ничего не изменилось за эти годы. Возвращаемся вечером в кромешной тьме. Четвертая проблема — это транспорт. Раньше ходили электрички до города, сейчас их количество сократили. Добираться до Челябинска стало проблематично. Многие жители работают в Челябинске. Количество маршруток до него сократили, в часы пик сложно добраться туда-обратно. Маршрутки переполнены, да и ломаются часто», — рассказала редакции Зоя Богданова.

В администрации Копейского городского округа пока готовят ответ на запрос в редакции. В ресурсоснабжающей организации МУП «КСВВ» пояснили, что уже сегодня устранят порыв.

«Произошел излом чугунной трубы из-за промерзания и движения грунтов. Сегодня аварию устраним, ситуация не связана с ветхостью, а с сезонным движением грунтов. Заявка поступила сегодня, ее проверили и взяли в работу», — пояснил директор предприятия Дмитрий Носачев.

Напомним, в 2022 году начнут в округе строить водопровод протяженностью 15,4 км. Строительная площадка под магистральные сети расположится между поселками Потанино, Козырево, Вахрушево, под разводящие сети — в поселке Вахрушево.