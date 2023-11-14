В Челябинской области полиция проводит тактико-специальное учение

Граждан просят с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов

14 ноября 2023 года в Челябинской области проводится тактико-специальное учение. Оно организовано в рамках инспектирования МВД России и регионального Главного управления МВД. В учениях задействованы полицейские и представители других федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«В рамках проведения учений отрабатываются различные ситуации, в том числе с привлечением сил нарядов патрульно-постовой службы, ДПС и иных сил и средств»,— поясняют в ведомстве.

Сотрудники полиции просят жителей Челябинской области с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.

Напомним, что сегодня в Челябинске сотрудники управления ФСБ России арестовали мужчину за попытку организовать теракт. Он является сторонником идеологии украинской националистической организации.