В Челябинске предотвращен теракт

Мужчина планировал закидать самодельными гранатами административное здание

В Челябинске арестован сторонник идеологии украинской националистической организации за попытку организовать теракт. Противоправная деятельность жителя региона пресечена Управлением ФСБ России по Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.





«Установлено, что, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, мужчина планировал совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра. Для этого он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты», — рассказали в УФСБ.

В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Обвиняемый помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.