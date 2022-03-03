В Челябинской области полиция готовится к массовым празднованиям Масленицы

В регионе в марте запланировано более 120 народных гуляний

Полиция Челябинской области готовится обеспечивать порядок граждан во время массовых гуляний в Масленицу и мероприятий в Международный женский день. Обеспечивать безопасность на гуляниях будут сотрудники ОВД, росгвардия, народные дружины и МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По всей области в марте пройдут 120 празднований, самые масштабные из них пройдут в Челябинске и Магнитогорске.

Перед проведением всех мероприятий площадки проверят кинологи, а заступающим на службу сотрудникам напомнят о законности и вежливом общении с гражданами.

Инспекторы ГИБДД будут регулировать подъезды к местам празднования и в экстренном случае смогут обеспечить проезд спецтранспорта к площадкам.

В Челябинске на Масленицу пройдут традиционные гуляния в парках и садах города.