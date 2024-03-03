В Челябинской области полицейские сдали кровь для пациентов больниц

Акция прошла в районном Доме культуры

В Красноармейском районе устроили День донора. Местные полицейские не смогли пройти мимо акции и отправились в местный Дом культуры, чтобы сдать кровь. Кто-то принял участие в такой акции впервые, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Перед процедурой полицейские и другие участники акции прошли медицинское обследование и экспресс-тестирование крови, выпили по чашке сладкого чая и, получив рекомендации от терапевта, приступили к процедуре.

«Сотрудники отдела МВД России по Красноармейскому району искренне верят, что их донорская кровь поможет спасти чью-то жизнь», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинске акция прошла накануне Дня защитника Отечества. Свою кровь сдали в том числе пожарные, сотрудники МЧС и росгвардейцы.