Пожарные, спасатели и росгвардейцы сдали кровь для больниц Челябинской области

Акцию провели в канун Дня защитника Отечества

В четверг, 22 февраля, самые смелые мужчины Челябинска поделились кровью с тяжелыми пациентами южноуральских больниц. Донорами в канун праздника стали пожарные, спасатели и росгвардейцы.





«Люди, которые посвятили свою жизнь спасению людей, хорошо знают цену жизни. Сегодня мы решили еще раз помочь землякам — пациентам, которые нуждаются в донорской крови», — говорит заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.





По словам чиновника, все участники акции пришли на донорский пункт по велению сердца. Им никто не приказывал.

«Я человек в погонах, поэтому ситуаций, при которых моим коллегам было необходимо переливание, видел немало. Сегодня мы сдаем кровь для тех, кто болеет, пострадал в аварии или в ЧП. И это нормально. Мы просто помогаем людям»,

— говорит полковник в отставке, бывший командир ОМОНа Челябинской области Сергей Резвый.

Всего в предпраздничный день, по данным Челябинской областной станции переливания крови, донорами стали 280 человек. Среди них более 30 сотрудников ГУ МЧС России по Челябинской области и около 20 бойцов Росгвардии.

«Мы благодарны всем, кто пришел сегодня и сдает кровь в обычные дни. Пусть ваши бескорыстные и благородные поступки всегда будут по справедливости вознаграждены поддержкой и благодарностью», — обратился к донорам главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.





Благодаря донорам сейчас на станции нет острой нехватки крови и ее компонентов. Каждый день запас пополняется, и каждый день станция отправляет биоматериалы в больницы всей Челябинской области.