В Челябинской области полицейские доставили в больницу женщину, нуждающуюся в экстренной помощи

Состояние местной жительницы после операции резко ухудшилось

В Челябинской области полицейские помогли женщине быстро добраться до больницы. Состояние недавно прооперированной местной жительницы резко ухудшилось, и ее супруг обратился за помощью к правоохранителям. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Все произошло на 1852 километре автодороги Москва — Челябинск. Старшие инспекторы Альберт Юмагужин и Ербол Жакенов следили за движением, когда вдруг к ним обратился водитель автомобиля «Киа Сид». Он рассказал, что недавно его супруга перенесла операцию, и сейчас ее состояние резко ухудшилось. Мужчина попросил помочь им добраться до больницы.

«Инспекторы оперативно отреагировали на просьбу о помощи. Понимая, что движение на дороге в час пик очень плотное, они пересадили женщину в патрульную машину и, включив спецсигналы, направились в больницу. По пути следования они связались с Челябинской областной клинической больницей. Женщину оперативно доставили в приемное отделение медицинского учреждения»,— рассказали в ведомстве.

Мужчина поблагодарил правоохранителей за неравнодушие и помощь.

Ранее полицейские помогли доставить в больницу девочку, находившуюся тяжелом состоянии.