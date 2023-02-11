В Челябинске полицейские помогли местной жительнице доставить ее дочь в больницу

12-летней девочке вовремя оказали необходимую помощь

В Челябинске сотрудники полиции помогли доставить в больницу ребенка, находящегося в тяжелом состоянии. Сейчас девочка находится под наблюдением медиков, с ней все хорошо. Мама ребенка поблагодарила полицейских за оказанную помощь и неравнодушие, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вечером 9 февраля инспекторы старший лейтенант полиции Денис Хайретдинов и младший лейтенант полиции Вадим Мухамадеев несли службу на Копейском шоссе, когда к ним обратился водитель автомобиля «Митсубиси». Он сообщил, что в машине находится 12-летняя девочка, которую срочно необходимо доставить в больницу.

«Пересадив ребенка с мамой в служебный автомобиль, сотрудники ДПС с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами направились в областную больницу. В то же время инспектор связался с медицинским учреждением, сообщив о ситуации»,— рассказали в ведомстве.

Девочке вовремя оказали необходимую медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Сейчас она находится в больнице.