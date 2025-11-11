В Челябинской области подорожают билеты на скоростной электропоезд «Ласточка»

Цены вырастут с 1 января

В 2026 году подорожают билеты на скоростной электропоезд «Ласточка», который ездит из Челябинска в Магнитогорск. Соответствующее постановление об индексации тарифов на 6,8% с 1 января 2026 года опубликовало областное Министерство тарифного регулирования и энергетики.

Например, поездка из Челябинска в Магнитогорск во втором классе будет стоить не 1205 рублей, а 1287 рублей (подорожание на 82 рубля). Билет в первом классе на этом же направлении обойдется в 3012 рублей вместо текущих 2820 рублей (подорожание на 192 рубля).

Также изменения затронут и другие популярные отрезки пути.



К примеру, во втором классе билет из Челябинска до Троицка будет стоить 658 рублей (+42), до Тамерлана — 1007 рублей (+64), до Карталов — 1132 рубля (+72 рубля).

Для пассажиров первого класса рост в абсолютных цифрах будет более заметным. К примеру, стоимость проезда от Челябинска до Троицка составит 1260 рублей (+81), до Тамерлана — 2028 рублей (+129), а до Карталов — 2239 рублей (+144).



Повышение тарифов является плановым и связано с общей инфляцией и ростом операционных расходов перевозчика.

Электропоезд «Ласточка» ходит между Челябинском и Магнитогорском уже пять лет, за это время он перевез 2,5 млн пассажиров.