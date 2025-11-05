Пять лет назад из Челябинска в Магнитогорск полетела первая «Ласточка»

За годы работы скорый электропоезд перевез 2,5 млн пассажиров

Современные электропоезда «Ласточка», курсирующие между Челябинском и Магнитогорском, за пять лет работы перевезли почти 2,5 миллиона пассажиров. Маршрут стабильно входит в число самых популярных, а поезда практически всегда заполнены, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Высокий спрос на перевозки стал причиной введения с 7 июля этого года дополнительной дневной пары поездов по понедельникам. Этой новой услугой уже воспользовались более 100 тысяч человек.

«Ласточки» отправляются из Челябинска в 06:30, 17:45, а также в 12:35 — этот рейс выполняется с пятницы по понедельник. Из Магнитогорска поезда отправляются в 06:36, 17:23 и в 11:25 (также с пятницы по понедельник). Время в пути между конечными станциями составляет 4 часа 29 минут с остановками в Троицке, Тамерлане и Карталах-1.

Стоимость проезда в одну сторону по тарифу второго класса составляет 1205 рублей, первого класса — 2820 рублей. При посадке необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.

На маршруте действуют все установленные для пригородного транспорта льготы.