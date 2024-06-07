В Челябинской области почти неделю действует штормовое предупреждение из‑за сильных ливней

Скорость ветра достигнет 25 м/сек

В Челябинской области штормовое предупреждение продлили на 8 июня, субботу. По данным регионального Гидрометцентра, в отдельных районах области сохраняются грозы и шквалистый ветер.

Штормовое предупреждение действует в регионе с 3 июня. На юге области 5 июня выпал крупный град — размером с перепелиное яйцо. В Челябинске в эти дни тепло, солнечно, кратковременные дожди сопровождаются грозами.

На завтра, 8 июня, по данным синоптиков, ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20—25 м/с.

Мы подготовили для вас памятку, как избежать ЧП во время шторма.