Жителей Челябинской области предупредили о ливнях и штормовом ветре 5 июня

Непогода разыграется уже с вечера 4 июня

Сегодня, 4 июня, и в среду, 5-го, в отдельных районах Челябинской области пройдут ливни с грозами, также ожидается крупный град. Порывы ветра при грозах будут достигать 25 метров в секунду. В Челябинском Гидрометеоцентре предупредили южноуральцев о непогоде и объявили штормовое предупреждение.

«В ближайший час и до конца суток 4 июня, днем и вечером 5 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20—25 метров в секунду»,— уточнили в ведомстве.

При сильном ветре опасно находиться около деревьев, рекламных щитов, шатких сооружений. Не следует прятаться от непогоды и на остановках общественного транспорта. Лучше всего укрыться в подъезде жилого дома. Кроме того, не следует парковать под деревьями и рекламными стендами автомобили.

Если вы оказались на улице во время грозы, обязательно снимите наушники и выключите телефон, лучше всего убрать их как можно дальше от тела — в сумку или рюкзак.

Если же гроза застала во время отдыха на водоеме, следует как можно скорее выйти из воды и отойти от озера или реки как можно дальше. Молния, попавшая в водоем, поражает все в радиусе 100 метров и даже больше. Мокрую одежду также лучше снять, чтобы не стать мишенью разряда.