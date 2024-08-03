В Челябинской области пострадавшие от паводка продолжают получать первую единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Как сообщила 3 августа на заседании оперативного штаба министр социальных отношений региона Ирина Буторина, выплаты получили уже 1429 человек, передает пресс-служба правительства Челябинской области.
Также южноуральцам начали выплачивать компенсации за частичный или полный ущерб имуществу, а также за порчу предметов первой необходимости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главе ведомства ускорить эти выплаты.
Напомним, по 20 тысяч рублей получает каждый, кто проживал в зоне подтопления. 75 тысяч выплатят при частичной утрате имущества первой необходимости, по 150 тысяч — при полной. Также организована выплата на восстановление и ремонт жилья.
Помочь пострадавшим от большой воды могут все желающие, перечислив деньги на спецсчет.