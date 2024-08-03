В Челябинской области почти 1,5 тысячи пострадавших от паводков получили по 20 тысяч рублей

Прием заявлений на выплаты продолжается

В Челябинской области пострадавшие от паводка продолжают получать первую единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Как сообщила 3 августа на заседании оперативного штаба министр социальных отношений региона Ирина Буторина, выплаты получили уже 1429 человек, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Также южноуральцам начали выплачивать компенсации за частичный или полный ущерб имуществу, а также за порчу предметов первой необходимости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главе ведомства ускорить эти выплаты.

Напомним, по 20 тысяч рублей получает каждый, кто проживал в зоне подтопления. 75 тысяч выплатят при частичной утрате имущества первой необходимости, по 150 тысяч — при полной. Также организована выплата на восстановление и ремонт жилья.

Помочь пострадавшим от большой воды могут все желающие, перечислив деньги на спецсчет.