В Челябинской области почта, МФЦ, ЗАГСы сократят смены в майские праздники

Публикуем графики работы

Впереди жителей Челябинской области ждут длинные выходные, связанные с Праздником Весны и Труда и Днем Победы. График работы офисов «Почты России», а также многофункциональных центров и отделов ЗАГС изменится. Как будут принимать граждан — в материале ИА «Первое областное».

График работы офисов «Почты России»

1 и 9 мая большинство офисов почты будут закрыты. Работать в праздничные дни по обычному графику продолжат отделения, которые выдают заказы с маркетплейсов. В Челябинске это 18 отделений: 454000, 454001, 454010, 454012, 454014, 454019, 454030, 454038, 454046, 454047, 454048, 454076, 454080, 454081, 454084, 454092, 454136 и 454138. В Миассе будут работать отделения 456300 и 456304, в Магнитогорске — 455001, в Верхнем Уфалее — 456800.

30 апреля и 8 мая офисы закроются на час раньше. 2 и 3 мая, а также 10-го и 11-го отделения работают по привычному графику. Часы работы каждого отделения можно найти на сайте «Почты России» или в приложении.

Пенсионерам, чьи даты выплат приходятся на 9 и 10 мая, деньги принесут в период с 6 по 8 мая.

График работы многофункциональных центров

30 апреля и 8 мая все МФЦ закроются на час раньше обычного. С 1 по 3 мая, а также с 9-го по 11-е все офисы будут закрыты.

График работы отделов ЗАГС

1 и 9 мая все отделы будут закрыты.

2 мая принимать граждан будут все отделы, кроме ЗАГСов администрации Магнитогорска, Верхнеуфалейского и Чебаркульского городских округов, Чесменского муниципального округа.

3 мая будут закрыты все отделы, кроме ЗАГСов Верхнего Уфалея и Южноуральска. 10-го работать будет только отдел ЗАГС в Южноуральске.

11 мая также будет выходным днем для большинства отделов. Принимать граждан будут Центральный и Специализированный отделы ЗАГС в Челябинске, а также ЗАГСы в Верхнем Уфалее, Кыштыме, Южноуральске, Аше, Увельском и Чебаркульском муниципальных округах.

«По вопросам регистрации или расторжения брака, рождения ребенка, смерти, а также получения повторного свидетельства, справки и других услуг ЗАГС вы можете обратиться в любой орган ЗАГС, независимо от места прописки»,— напомнили в пресс-службе госкомитета.

