Семьям Челябинской области выплатят детские пособия досрочно. Деньги придут на счет уже 29 апреля, однако получат их не все, сообщает пресс-служба регионального Соцфонда.
Выплаты за апрель получат те семьи, кто оформил единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и на ребенка военнослужащего по призыву.
Досрочно деньги поступят семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Остальным доставят почтальоны «Почты России» в мае с 2-го по 24-е число, в зависимости от графика работы отделения. Пенсию можно будет получить и самостоятельно — в кассе почтового отделения по месту жительства.
По стандартному графику в мае также перечислят ежемесячную выплату из маткапитала на детей до 3 лет — 5 мая, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей — 8 мая. Деньги на банковские карты придут в привычные даты — 17, 21 и 22 мая.
Дополнительную информацию можно запросить по телефону единого контакт-центра 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).
Напомним, социальные выплаты в России могут перевести исключительно на карты «Мир». Сейчас инициативу тестируют.