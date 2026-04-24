Южноуральцам выплатят детские пособия досрочно перед майскими праздниками

Деньги перечислят 29 апреля, но не всем

Семьям Челябинской области выплатят детские пособия досрочно. Деньги придут на счет уже 29 апреля, однако получат их не все, сообщает пресс-служба регионального Соцфонда.

Выплаты за апрель получат те семьи, кто оформил единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и на ребенка военнослужащего по призыву.

Досрочно деньги поступят семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Остальным доставят почтальоны «Почты России» в мае с 2-го по 24-е число, в зависимости от графика работы отделения. Пенсию можно будет получить и самостоятельно — в кассе почтового отделения по месту жительства.

По стандартному графику в мае также перечислят ежемесячную выплату из маткапитала на детей до 3 лет — 5 мая, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей — 8 мая. Деньги на банковские карты придут в привычные даты — 17, 21 и 22 мая.

Дополнительную информацию можно запросить по телефону единого контакт-центра 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).

Напомним, социальные выплаты в России могут перевести исключительно на карты «Мир». Сейчас инициативу тестируют.