В Челябинской области по просьбам пассажиров изменили расписание электричек

Время отправления поездов сдвинули влево

С 10 декабря в Челябинской области изменится расписание трех пригородных поездов, курсирующих в Златоустовском направлении, сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе регионального Миндортранса. Коррективы внесли по многочисленным просьбам пассажиров.

Поезд № 7135 Челябинск — Бакал будет отправляться из Челябинска в 17:20 вместо 17:40.

Поезд № 6055 Челябинск — Златоуст будет отправляться из Челябинска в 17:40 вместо 18:52.

Поезд № 6041 Челябинск — Миасс будет отправляться из Челябинска в 19:42 вместо 20:34.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что из Челябинска в Екатеринбург с 10 декабря запустят два дополнительных поезда, которые будут курсировать с пятницы по понедельник.