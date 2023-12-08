Из Челябинска в Екатеринбург запустят дополнительные комфортабельные поезда

Рейс будут выполняться с пятницы по понедельник

С 10 декабря из Челябинска в Екатеринбург будут курсировать два дополнительных поезда, сообщили в Свердловской пригородной компании.

С пятницы по понедельник будут курсировать следующие рейсы:

№ 7028/7008 Екатеринбург — Челябинск (отправление в 11:10, прибытие в 15:20); № 7007/7027 Челябинск — Екатеринбург (отправление 13:38, 17:39).

Остановки: Первомайская, Ботаническая, Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш, 236 км.

Билеты оформляются сразу с указанием мест, при посадке необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Напомним, поезд «Орлан» был запущен в ноябре 2022 года в качестве альтернативы автобусному сообщению между Челябинском и Екатеринбургом. Время в пути составляет менее четырех часов.

Вскоре после запуска рельсового автобуса к нему добавили второй вагон, поскольку маршрут пользовался большой популярностью. А в феврале 2023 года запустили вторую пару поезда.