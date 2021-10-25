В Челябинской области планируют установить 700 фандоматов для сбора тары

Регион станет крупнейшей экспериментальной площадкой

Челябинская область может стать лидером федерального пилотного проекта по внедрению фандоматов. Первые аппараты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок появятся в южноуральской столице, позже их количество в регионе превысит 700 единиц, сообщили в Минэкологии региона.

Такое заявление сделал генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами ЦКС Захид Камилов в рамках Российского экономического форума.

Сейчас в экопроекте принимает участие десять регионов. Крупнейшие экспериментальные площадки развернутся в Челябинской, Липецкой и Белгородской областях. В Белгороде избавиться от мусора с пользой смогут преимущественно в жилых комплексах. Для челябинцев фандоматы расположат в магазинах, общественных пространствах, социальных и культурных учреждениях и даже на промышленных объектах.

«Спорить о том, где же лучше размещать, пока рано. Посмотрим через год, кому удалось лучше реализовать этот проект. Также необходимо учесть специфику региона: Челябинск — город промышленный, и есть предприятия, на которых работает до 10 тысяч человек. Сейчас мы прорабатываем вопрос установки фандоматов и там. Приятно, что руководители промышленных объектов очень тепло реагируют на предложение. Мы планируем установить в регионе порядка 700 аппаратов общей стоимостью инвестиций 500 миллионов рублей. Львиная доля расходов — это, конечно, стоимость самих фандоматов», — рассказал Захид Камилов.

Отметим, по объемам пластик достигает почти трети от всех коммунальных отходов.

«Если этот проект найдет поддержку у жителей, то мы можем с уверенностью утверждать, что 30% коммунальных отходов будут возвращаться в повторное использование и не будут подлежать захоронению на полигонах», — прокомментировал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Напомним, в сентябре в Челябинске состоялась торжественная демонстрация фандомата для сбора использованной пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары. Горожанам показали, как пользоваться аппаратом.