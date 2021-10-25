Челябинская область может стать лидером федерального пилотного проекта по внедрению фандоматов. Первые аппараты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок появятся в южноуральской столице, позже их количество в регионе превысит 700 единиц, сообщили в Минэкологии региона.
Такое заявление сделал генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами ЦКС Захид Камилов в рамках Российского экономического форума.
Сейчас в экопроекте принимает участие десять регионов. Крупнейшие экспериментальные площадки развернутся в Челябинской, Липецкой и Белгородской областях. В Белгороде избавиться от мусора с пользой смогут преимущественно в жилых комплексах. Для челябинцев фандоматы расположат в магазинах, общественных пространствах, социальных и культурных учреждениях и даже на промышленных объектах.
«Спорить о том, где же лучше размещать, пока рано. Посмотрим через год, кому удалось лучше реализовать этот проект. Также необходимо учесть специфику региона: Челябинск — город промышленный, и есть предприятия, на которых работает до 10 тысяч человек. Сейчас мы прорабатываем вопрос установки фандоматов и там. Приятно, что руководители промышленных объектов очень тепло реагируют на предложение. Мы планируем установить в регионе порядка 700 аппаратов общей стоимостью инвестиций 500 миллионов рублей. Львиная доля расходов — это, конечно, стоимость самих фандоматов», — рассказал Захид Камилов.
Отметим, по объемам пластик достигает почти трети от всех коммунальных отходов.
«Если этот проект найдет поддержку у жителей, то мы можем с уверенностью утверждать, что 30% коммунальных отходов будут возвращаться в повторное использование и не будут подлежать захоронению на полигонах», — прокомментировал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Напомним, в сентябре в Челябинске состоялась торжественная демонстрация фандомата для сбора использованной пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары. Горожанам показали, как пользоваться аппаратом.