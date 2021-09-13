Челябинцам представили фандомат для использованной тары

Работу устройства для приема вторсырья продемонстрировали на Кировке

В Челябинске состоялась торжественная демонстрация фандомата для сбора использованной пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары. Увидеть, как работает новый экоприемник, собрались сотни горожан, рассказали в региональном Минэкологии.

Проект предусматривает создание целой сети фандоматов. Эти устройства помогут перейти к цивилизованному обращению с отходами и сокращению захоронений ТКО.

«Сегодня можно с уверенностью говорить о новом тренде экологичного потребления — это когда человек задумывается не только об удовлетворении своих пищевых потребностей, но и о том, что станет потом с упаковкой. По своим объемам пластик достигает почти трети от всех коммунальных отходов. Если этот проект найдет поддержку у жителей, то мы можем с уверенностью утверждать, что 30% коммунальных отходов будут возвращаться в повторное использование и не будут подлежать захоронению на полигонах», — прокомментировал первый замминистра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Напомним, первые фандоматы появятся на городских улицах в 2022 году.